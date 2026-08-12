Órgãos públicos de dez municípios goianos e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), do governo de Goiás, foram alvos de mandados de busca e apreensão na Operação Simulatio, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) nesta terça-feira (11), para apurar fraudes em contratações de contêineres e salas modulares, com suspeitas de desvios de R$ 14,8 milhões. Dois empresários e um funcionário foram presos preventivamente e quatro servidores públicos afastados de suas funções por 90 dias.\nSegundo as investigações do Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público (Gaepp) do MP-GO, o suposto grupo criminoso é liderado por Mário César de Paiva, dono da empresa César Sistemas Construtivos Ltda. Ele, Paulo Fernandes Marçal Filho e Glauco Rezende Ribeiro foram presos.