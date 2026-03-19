O governador Ronaldo Caiado (PSD) assinou nesta quarta-feira (18), em São Paulo, um memorando de entendimento com o governo dos Estados Unidos sobre a exploração de minerais críticos e terras raras. Caiado garantiu que a medida “não atravessa” as competências do governo federal, após a confirmação do documento, que está estruturado em cinco eixos.\nDepois de assinar o documento, Caiado rejeitou o apontamento de que o memorando ultrapassa competências constitucionais da União para manter relações formais com Estados estrangeiros ou tratar da exploração do subsolo.\n“Pelo que eu sei, não consta nenhuma exclusão dos estados na Constituição, tanto é que nós temos uma lei de minerais críticos em Goiás e todo esse protocolo de entendimento que assinamos é embasado com todo o respaldo jurídico. Não fui informado se o governo federal vai querer alterar alguma coisa disso. Acredito que não, até porque seria uma invasão de competência entrar em prerrogativas dos estados”, afirmou.