No mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou nova visita oficial a Goiás, à unidade industrial da montadora Caoa e ao complexo Braimfarma, em Anápolis, o governador Ronaldo Caiado (PSD) justificou a ausência afirmando maior importância em estar presente na abertura do 3º Encontro Nacional de Comitiva de Muladeiros, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (26) no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia.\n“Olha, eu já tinha um evento aqui com meus muladeiros. Esse aqui sobrepõe qualquer coisa. Você há de convir que aqui está a nossa história, a nossa tradição. Isso é um evento marcado com mais de um ano de antecedência. Então, você sabe que eu não iria de maneira nenhuma cancelar este evento. Ele está sendo recebido lá como presidente da República, com toda a liturgia que recebe do cargo, mas eu continuarei cumprindo a minha agenda em Goiás”, afirmou Caiado.