A gestão Cláudio Castro (PL) chegou ao seu maior índice de aprovação desde 2022, com 40% dos moradores do Rio de Janeiro e da região metropolitana da capital achando o trabalho ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º).\nA proporção de quem desaprova o governo também chegou ao patamar mais alto, com 34% na soma de ruim e péssimo.\nJá 23% consideraram o governo regular, índice mais baixo no período do levantamento.\nA atuação da gestão Castro na segurança pública após a Contenção, operação policial mais letal da história do país, com 121 mortos, é aprovada por 37%, que a consideram ótima ou boa. O trabalho é regular para 25% e péssimo para 37%.\nA pesquisa ouviu 626 pessoas com 16 anos ou mais de idade por telefone na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana da capital, nos dias 30 e 31 de outubro. A margem de erro da pesquisa para o total da amostra é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.