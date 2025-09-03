O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi afastado pelo prazo de 180 dias em decisão do Superior Tribunal de Justiça do Tocantins (STJ). A primeira-dama, Karine Sotero Campos, que é secretária extraordiária de Participações Sociais também foi afastada. Os afastamentos foram determinados pelo Ministro Mauro Campbell, no âmbito da investigação sobre desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19 no Tocantins.\nNesta quarta-feira (3), a Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da “Operação Fames-19”, com o objetivo de aprofundar as investigações que apuram um suposto esquema.\nMais de 200 policiais estão cumprindo 51 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares em Palmas (TO), Araguaína (TO), Distrito Federal, Paraíba, Maranhão. O objetivo é reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos.