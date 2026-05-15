O governador Daniel Vilela (MDB) rejeitou nesta quinta-feira (14) que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para 2027 estabeleça qualquer limitação à liberdade orçamentária de poderes e órgãos autônomos. A definição ocorreu em resposta direta à declaração do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), que defendeu alterações em pontos do texto que, segundo ele, passariam a exigir “anuência” do Executivo para a movimentação de recursos dentro das fontes dos poderes.\n“Não existe nada disso. Quem informou isso para o Bruno, informou de forma equivocada. Não há nenhum texto diferente da LDO de 2025”, afirmou Daniel, em referência à legislação aprovada no ano passado para o exercício de 2026. A declaração foi dada a questionamento do repórter Gabriel Neves, do POPULAR. Depois de ser rebatido, Peixoto voltou atrás e recuou da intenção de promover mudanças no texto encaminhado pelo Executivo. “A redação ficou dúbia, porém concordamos com o Poder Executivo”, apontou o presidente da Alego à colunista Cileide Alves.