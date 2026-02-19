O governador Ronaldo Caiado (PSD) rejeitou nesta quarta-feira (18) a possibilidade de que a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) estabeleça, de forma independente, as regras para o cálculo do próprio teto de gastos. Segundo Caiado, a aplicação das definições do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), a que Goiás aderiu neste ano, ocorrerá em “regra única” e haverá articulação com deputados para que uma Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) sequer seja apresentada.\n“Nós temos que fazer com que a lei do Propag seja cumprida. Não existe teto para A e teto para B. Existe uma regra única para todos os poderes”, apontou o governador no plenário da Alego, logo depois da sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos em 2026.\nComo antecipado pelo POPULAR, o presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), planejou a elaboração de proposta para antecipar o cálculo do limite de despesas do Poder Legislativo, passando à frente do Executivo, que deve enviar projeto de lei ainda neste ano para tratar do assunto. A PEC sugerida por Peixoto serviria para manter a regra que foi executada em 2021, incluindo os recursos do Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional da Alego (Femal), o que ampliaria os gastos do Poder, por exemplo, com folha de pessoal.