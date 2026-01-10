Depois de apoiar a ação do governo dos Estados Unidos na Venezuela, com a prisão do presidente Nicolás Maduro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), rejeitou a possibilidade de intervenção semelhante no Brasil. O posicionamento do pré-candidato à Presidência ocorreu apesar do apontamento de supostas “similaridades” entre as relações mantidas pelo regime chavista e pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o narcotráfico.\n“Não precisa. É dizer que o Ronaldo Caiado chega no governo e resolveria esse assunto rapidamente. Não preciso aqui de ajuda de ninguém. Não precisei em Goiás de ajuda do governo federal para atingir esse patamar de segurança pública. É o primeiro do Brasil. Basta eu chegar nas eleições em 2026, assumo dia 1º de janeiro e a partir daí nós vamos ser o país mais seguro da América Latina”, afirmou Caiado em coletiva após visita às obras no Lyceu de Goiânia.