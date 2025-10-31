Governadores de seis estados anunciaram nesta quinta-feira (30) a construção de um consórcio entre os entes federados para definir e executar medidas de combate coletivo contra a violência e a criminalidade. O encontro ocorreu no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, dois dias depois da operação policial mais letal da história do estado, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão\nEm entrevista coletiva logo após a reunião, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), apontou a criação do “Consórcio da Paz”, com o objetivo de integrar forças de segurança e equipes de inteligência, mas sem a definição de medidas concretas. “Faremos um consórcio no modelo de outros que já existem para que nós possamos dividir experiências e soluções do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo. Vamos discutir estratégias e eu propus que a sede desse consórcio seja no Rio de Janeiro”, disse Castro.