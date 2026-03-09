Aliados do governador Ronaldo Caiado (PSD) mantêm articulações de olho na suplência da primeira-dama Gracinha Caiado (UB), pré-candidata ao Senado. A avaliação entre os governistas é de que a posição passou a ser ainda mais valorizada por conta das especulações de que o próprio governador poderia assumir a candidatura a senador, caso não consiga viabilizar o pleito à Presidência.\nNos bastidores, há apontamento de que o ex-deputado federal e presidente da Agehab, Alexandre Baldy (PP), seria o principal indicado para a primeira suplência de Gracinha Caiado. O presidente estadual do PP, no entanto, não confirma o acerto. Informação antecipada pelo Giro aponta que Baldy voltou a dizer para lideranças da base governista sobre seu interesse em também ser candidato ao Senado, inclusive em conversa com o governador.