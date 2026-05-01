Os pré-candidatos ao Senado pela base do governador Daniel Vilela (MDB) comemoraram o resultado da nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgado nesta quinta-feira (30), que mostra liderança da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), com 22% das intenções de voto. Na sequência, aparecem em empate técnico os também governistas, senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 12%, e Dr. Zacharias Calil (MDB), que obteve 11%, à frente numericamente do deputado federal Gustavo Gayer (PL), com 10%.\nEnquanto os três integrantes do grupo palaciano celebraram o resultado, Gayer afirmou, em nota enviada ao POPULAR, que espera crescimento no período mais próximo da eleição, com trabalho nas redes sociais e visitas a municípios. O deputado citou que a defesa da “continuidade” das ações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a mobilização da base bolsonarista serão decisivas serão decisivas na disputa pelas duas vagas.