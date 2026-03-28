A cúpula do governo estadual dedicou boa parte desta sexta-feira (27) a articulações para aparar arestas e confirmar a permanência do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, no União Brasil, em acerto para que ele presida o diretório estadual e reforce a chapa de candidatos a deputado federal. O principal entrave era o compromisso que Bruno havia feito com a federação PRD-Solidariedade, que terá agora a chapa esvaziada.\nAté o fechamento desta edição, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) e Bruno estavam reunidos com o ex-presidente estadual do PRD Jorcelino Braga, que integra a Executiva nacional do partido, e que manifestava grande insatisfação com o possível recuo do dirigente da Alego. Daniel disse estar otimista com o acerto ainda na sexta-feira.\nNo fim da tarde, o governador Ronaldo Caiado (PSD) confirmou que o presidente nacional do UB, Antônio Rueda, convidou Bruno e que pretendia tratar de questões burocráticas para colocá-lo no comando do diretório nos próximos dias, mas disse que a resposta cabe ao deputado. “Não entro em decisões de ordem pessoal e familiar”, afirmou, em entrevista coletiva no evento de entrega do novo Terminal Padre Pelágio, em Goiânia.