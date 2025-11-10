O governo de Goiás ampliou de 34% para 65% o repasse obrigatório de recursos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) para reforçar o caixa das áreas de segurança e infraestrutura do Estado. O governador Ronaldo Caiado (UB) sancionou lei na quinta-feira (6) com a elevação da transferência de receita do órgão para os fundos dos dois setores.\nA nova norma, que altera inclusive a Lei Orçamentária de 2025, vai representar acréscimo de R$ 376,8 milhões ainda este ano, segundo informações do Detran-GO.\nNo projeto de lei, enviado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no início de outubro, o governador justifica que o órgão tem “folga orçamentário-financeira” anual de cerca de R$ 500 milhões e que esses recursos vão promover “relevante alívio às fontes do Tesouro e viabilizar que os recursos ordinários sejam redirecionados para o atendimento a outras prioridades de governo, em especial nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento social”.