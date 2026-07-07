O governador Daniel Vilela (MDB) sancionou na última sexta-feira (3) a lei que cria a Agência Goiana de Promoção de Investimentos, Competitividade e Inovação (Invest GO), que terá alta governança (diretoria e conselhos) de 15 integrantes e missão de ampliar a busca por investimentos no Estado, além de “garantir maior inserção internacional de Goiás”. O funcionamento será regulamentado por decreto, que deve ser publicado até o início de agosto, segundo informações do governo.\nA agência vem sendo estruturada com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e está incluída em pacote de iniciativas a serem financiadas com empréstimo no valor total de R$ 820 milhões. A previsão inicial é que a Invest GO conte com R$ 9 milhões a serem repassados do financiamento em cinco anos.\nO governo também já definiu que haverá crédito especial para estruturação da agência este ano no valor de R$ 3,8 milhões. O futuro presidente ainda não foi escolhido, segundo o governador. A previsão é que parte dos diretores e demais funcionários sejam nomeados a partir de processo seletivo.