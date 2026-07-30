O governo de Daniel Vilela (MDB) é aprovado por 64%. É o que mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). O levantamento aponta ainda que 12% desaprovam a gestão e 24% não souberam ou não responderam.\nDe acordo com a pesquisa, 53% afirmam que o governo do emedebista é positivo. Para 28%, é regular. Outros 4% classificaram a gestão como negativa. Neste caso, aqueles que não souberam ou não responderam são 15%.\nDaniel tomou posse como governador de Goiás no dia 31 de março, após Ronaldo Caiado (PSD) renunciar ao cargo para disputar a eleição para presidente da República. O levantamento mostra que a aprovação do governo de Caiado é de 87%.\nGenial/Quaest mostra Gracinha Caiado à frente na disputa pelo Senado\nGenial/Quaest: Daniel lidera com 37%, seguido de Marconi (21%) e Wilder (11%)