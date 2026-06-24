O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), encaminhou ao legislativo estadual, nesta terça-feira (23), um pacote com 15 projetos que beneficiam diferentes carreiras ligadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-GO). Com as matérias em trâmite na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o Executivo busca promover reajustes em subsídios na área, cria auxílio-alimentação, institui gratificações e realiza alterações no quadro de pessoal.\nDaniel é pré-candidato à reeleição e planejou o pacote como parte de uma estratégia para demonstrar a continuidade do trabalho do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) na Segurança Pública. O POPULAR mostrou em maio que o emedebista havia apresentado a proposta de benefícios para integrantes de sindicatos que representam diferentes categorias policiais. A estimativa é de impacto anual de R$ 477,6 milhões.