A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) iniciará na próxima terça-feira (24) a tramitação de projeto de lei enviado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) para dar anistia a dívidas de produtores rurais goianos que totalizam R$ 400 milhões. Os débitos são referentes a cobranças consideradas indevidas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o transporte de animais vivos dentro do território goiano.\nApesar da isenção do imposto, o fisco estadual realizou cobranças sobre os produtores que realizaram o transporte interno de gado apenas com a Guia de Trânsito Animal (GTA) ou Termo de Trânsito Animal (TTA), mas sem o registro de documento fiscal que confirmasse a liberação do pagamento do tributo. As notificações de ICMS devido e multas por não pagamento ocorreram entre 2012 e 2021, quando houve unificação dos sistemas mantidos pela Agrodefesa e pela Secretaria de Estado da Economia.