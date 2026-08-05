O governo de Goiás deve estruturar o novo centro administrativo do Estado, no Setor Central, em Goiânia, por meio de uma parceria público-privada (PPP). O projeto prevê a construção de três novas torres na área do estacionamento do Jóquei Clube de Goiás, localizado na Avenida Anhanguera, ao lado do antigo prédio da Caixa Econômica Federal - adquirido pela gestão estadual este ano.\nA Companhia de Investimentos e Parcerias de Goiás (Goiás Parcerias) é responsável pela viabilização da PPP. Na atual fase, a estatal aguarda finalizar a contratação de uma consultoria para conduzir o estudo de modelagem e, segundo o seu presidente, Alan Farias Tavares, ainda não há definição se caberá ao parceiro privado apenas a construção do novo complexo ou também assumir a sua manutenção, nem qual será o prazo de amortização do investimento, que pode variar entre 5 e 35 anos.