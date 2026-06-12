Em duas votações no plenário em menos de 30 minutos, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou em caráter definitivo o projeto enviado pelo governador Daniel Vilela (MDB) que realiza o remanejamento de duas vagas de segundo-tenente, posto de entrada da carreira, para o posto de coronel do Corpo de Bombeiros Militar. A matéria recebeu 26 votos favoráveis e nenhum contrário na segunda votação, em sessão extraordinária nesta quinta-feira (11).\nDe acordo com o Poder Executivo, a intenção é adequar os quantitativos de postos da corporação, especialmente no Quadro de Oficiais de Comando, e estabelecer as regras para apreciação das vagas abertas até o dia 2 de julho do respectivo ano de promoção. O texto alega “necessidades institucionais contemporâneas, em especial nos postos de alta gestão que apresentam déficit”.