O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), tem 26% das intenções de voto para o governo de Goiás em 2026. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) é o segundo colocado, com 22%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3 pontos porcentuais. Os números são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22).\nNa rodada anterior, publicada em fevereiro, Daniel havia registrado 24%, e, portanto, apenas oscilou 2 pontos dentro da margem de erro. Já Marconi tinha 15%. No início do ano, a diferença entre os dois era de 9 pontos e agora é de 4.\nDe acordo com o levantamento, o senador Wilder Morais (PL) tem 10% das intenções de voto. Em fevereiro, Wilder tinha 3%. Já a deputada federal Adriana Accorsi (PT), manteve os 8% que já havia registrado na rodada anterior. Telêmaco Brandão (Novo) tem 1%.