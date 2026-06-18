O governador Daniel Vilela (MDB) encaminhou nesta quarta-feira (17) o projeto de lei que estabelece a divisão do teto global de gastos do estado entre os poderes e órgãos autônomos, com base nos critérios em vigor desde janeiro, com a adesão ao Plano de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). O texto atende às principais demandas apresentadas por alguns dos entes estaduais desde o fim do ano passado, já que inclui no limite de despesas primárias, todo o valor referente ao orçamento de 2026, além dos créditos adicionais vigentes até 30 de junho.\nApesar de ter sido lida em plenário, em cumprimento ao primeiro passo para a tramitação da proposta na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), a matéria do Executivo não foi incluída na pauta de reunião da Comissão Mista, realizada logo após a sessão ordinária.