O governo estadual encaminhou nesta terça-feira (18) um projeto de lei que busca autorização da Assembleia Legislativa (Alego) para a contratação de operação de crédito, no valor de até R$ 500 milhões, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O empréstimo, caso aprovado pela instituição financeira, servirá para a compra de prédio, localizado no Conjunto Fabiana, em Goiânia, onde funcionará o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo).\nO texto busca avanço antecipado com aval do Legislativo à operação já solicitada ao banco, dentro da linha bancada pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS Saúde), com expectativa de garantia da União. O projeto prevê que o financiamento bancará “a aquisição de edifício hospitalar de alta complexidade e a ampliação da infraestrutura pública estadual de saúde”. Apesar de lida em plenário, a matéria não chegou a ter tramitação iniciada na Comissão Mista, já que os trabalhos desta terça foram encerrados por falta de quórum.