O governo estadual promoveu nova troca na diretoria da Companhia Celg de Participações (CelgPar), com a exoneração de Marcos Roberto Silva da Diretoria Técnica e Comercial para entrada do ex-deputado estadual Samuel Almeida, que é secretário-geral do PSD goiano. Trata-se da quarta mudança de diretores desde o fim de setembro, quando houve embate entre a cúpula da companhia e o governo sobre a proposta de suspensão do leilão de ativos da CelgPar, que acabou sendo realizado em 3 de outubro.Assim como Fernando Navarrete, ex-presidente da companhia, e Anita Belchior, ex-diretora de Gestão Corporativa, Marcos Roberto havia assinado ato para suspender o leilão depois de relatório da equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) apontar suspeita de sobrepreço nos valores dos ativos em quatro lotes. Por conta disso, o governo decidiu substituir Navarrete e Anita.O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, assumiu o comando da companhia. O POPULAR pediu ao presidente, por meio da assessoria de imprensa, informação sobre o motivo da nova troca de diretor, mas não obteve resposta. Marcos Roberto - que é tesoureiro do diretório estadual do União Brasil, presidido pelo governador Ronaldo Caiado - deve ser nomeado para uma assessoria especial da CelgPar. A reportagem não conseguiu contato com o agora ex-diretor, que foi informado da saída na noite de terça-feira (4). Segundo informações de bastidores, a nomeação de Samuel - já há muito tempo cotado para cargo no governo - não tem relação com o PSD, mas com acomodação do segmento evangélico. Ele é irmão do pastor Abinair Vargas, líder da Assembleia de Deus Ministério Fama, que teria liderado as articulações.A direção do PSD, presidido pelo senador Vanderlan Cardoso, vinha repetindo que não estava negociando espaço no governo apesar da atual fase de boa relação com Caiado e o vice-governador Daniel Vilela (MDB). Samuel, que está em viagem a Barcelona (Espanha) acompanhando comitiva do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), confirmou o convite, mas afirmou que ainda estava se inteirando das informações. A mulher dele, Ana Carolina Almeida, é secretária municipal de Planejamento de Goiânia e também está na comitiva, para acompanhar o Smart City Expo World Congress. Samuel afirmou que sua presença na Espanha é com recursos próprios, diferentemente de Mabel e Ana que tiveram a viagem bancada pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).Além das exonerações dos três diretores, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha foi substituído por Luiz Evandro Leite na vice-presidência da companhia, em 30 de setembro, e transferido para a diretoria de Gestão Corporativa (antes de Anita). Assim, Mendanha é o único a permanecer na diretoria da companhia.O leilão de quatro ativos da CelgPar tinha preço mínimo de R$ 194,6 milhões e arrecadou R$ 227,3 milhões na B3, em São Paulo. O relatório de equipe técnica do TCE-GO avaliava que os preços deveriam ser de pelo menos R$ 238,3 milhões, podendo chegar a R$ 392 milhões. Por conta disso, Navarrete e os demais diretores decidiram pela suspensão. O governo atuou para revogar o ato assinado pelo então presidente e remarcou o certame para o dia 3.O processo no TCE-GO ainda está em andamento, sob sigilo.A empresa Órion Transmissão ficou com 49% das ações de emissão da Pantanal Transmissão; a Neoenergia Renováveis, com 37,5% da Energética Corumbá III; a EDP com 100% da Firminópolis Transmissão e da Lago Azul Transmissão; e a Hy Brazil Energia, com 20% da Energética Fazenda Velha.