O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), tem parcerias com quatro contribuintes e uma organização da sociedade civil (OSC) para execução de obras com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), que contemplam 15 obras, 12 anteprojetos e um projeto executivo.\nA Seinfra confirmou, em nota, que estes são os itens “que haviam sido suspensos por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) em 10 de outubro, e tiveram sua retomada imediata autorizada após o esclarecimento publicado em 21 de outubro de 2025 na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.885, uma vez que foram firmados antes da data da liminar”.\nOs contribuintes parceiros são Agrobom, Cereal, JBS e Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo). Já a OSC é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag).