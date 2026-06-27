Na reta final do prazo para pagamento de emendas de deputados estaduais determinado pela lei eleitoral, o governo de Goiás liberou até a tarde desta sexta-feira (26) cerca de R$ 180 milhões, que representam menos de um terço do total do orçamento impositivo. A gestão do Estado mantém a estimativa de chegar a 60% até a data-limite, em 3 de julho.\nEm meio à pressa dos deputados em garantir pagamentos antes das eleições e ao interesse dos municípios na verba, prefeitos e secretários municipais movimentaram os corredores da Secretaria Estadual de Relações Institucionais (Serint) nesta semana, segundo relatos de servidores, para entrega de documentação e diligências exigidas pelos órgãos.\nNos últimos quinze dias, o governo liberou cerca de R$ 70 milhões, segundo dados do EmendasGO, portal utilizado pelo governo para relatórios do orçamento impositivo.