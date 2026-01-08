Depois de pagar apenas 1% das emendas dos deputados estaduais ao longo de todo o primeiro semestre de 2025, o governo de Goiás finalizou o ano com índice de 83,7% no cumprimento das indicações, com R$ 445 milhões. O valor empenhado chegou a 96,5%, do total de R$ 531,6 milhões destinados ao orçamento impositivo pela LOA de 2025. Pela distribuição da fatia de 1,2% da receita corrente líquida, cada deputado poderia destinar até R$ 12,965 milhões e sete deles alcançaram o valor máximo em empenhos.\nApenas Lincoln Tejota (UB) atingiu o teto, em relação àquilo que foi efetivamente pago. Já Anderson Teodoro (Avante), Amilton Filho (MDB), Coronel Adailton (SD), e o líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Talles Barreto (UB), tiveram a participação máxima nos valores empenhados, que ainda deverão ser efetivamente destinados em 2026.