O governo de Goiás solicitou maior prazo para detalhar a divulgação das emendas impositivas dos deputados estaduais, após o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) apontar índice de 64,17% na transparência sobre a execução dessas despesas. O TCE-GO havia fixado 15 dias úteis para envio de um plano de ação, mas o governo, por meio da Secretaria Estadual de Relações Institucionais (Serint), pediu a prorrogação do prazo por igual período, que agora vence em 23 de fevereiro.\nNo último dia 15, o TCE-GO informou que aferiu o Indicador de Transparência Ativa em Emendas Parlamentares (Taep) do Estado, com base em metodologia desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Pela classificação, o intervalo de 61% a 80% indica transparência “adequada”, que representa “divulgação da maioria das informações fundamentais, mas com aspectos que podem ser aperfeiçoados”.