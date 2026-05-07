O governo estadual deverá fechar o terceiro ano consecutivo com déficit nas contas, de acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O texto vê expectativa de resultado abaixo da linha em R$ 347,1 milhões no próximo ano, além de revisar a meta definida pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026. Ao invés do equilíbrio esperado inicialmente, o fechamento deverá ser negativo em R$ 2,53 bilhões.\nAs projeções apontam a repetição do cenário de 2025, quando a gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) encerrou o ano com déficit primário, no total de R$ 4,45 bilhões, principalmente por conta do uso de recursos acumulados ao longo dos primeiros seis anos da administração para a realização de investimentos, que alcançaram R$ 5,660 bilhões no último ano, segundo informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).