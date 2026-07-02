O governo de Goiás pretende criar, por meio de projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa (Alego), o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável (FEMCDS), com gestão privada. O objetivo, de acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), é atualizar a política estadual que trata do mesmo tema e “modernizar” a forma de realizar investimentos em obras e projetos para prevenção e adaptação, que seriam entregues com maior agilidade.\nO projeto em tramitação no Legislativo prevê sete diferentes fontes de recursos para bancar o novo fundo ambiental, além da possibilidade de inclusão futura de novas alternativas, mas não determina a previsão inicial de orçamento. A matéria tem tramitação lenta na Alego e aguarda apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), depois de receber emenda em plenário do deputado estadual Antônio Gomide (PT), que pretende retirar o caráter privado do fundo.