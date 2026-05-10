O Governo de Goiás decidiu, ainda durante a gestão de Ronaldo Caiado (PSD), fazer a revisão de regras ambientais para tentar abrir espaço à mineração na Chapada dos Veadeiros. O objetivo é, entre outros, ampliar a oferta de projetos de minerais críticos no estado.\nGoiás foi governado até o fim de março por Caiado, que renunciou para ser candidato à Presidência da República. Hoje, o chefe do Executivo é Daniel Vilela (MDB).\nCaiado foi procurado na sexta-feira (8) pela reportagem para comentar o assunto, mas sua assessoria orientou que o tema fosse tratado pela atual gestão.\nPor meio de nota, a atual administração estadual declarou que "está equivocada a premissa" de que seu objetivo seja flexibilizar a mineração na área.\nSerra Verde prevê ampliação no beneficiamento das terras raras\nConheça cânion com paredões e cachoeiras secretas em Nova Roma