O governo estadual rejeita a possibilidade de dividir com os deputados estaduais a prerrogativa de direcionar a utilização dos recursos orçamentários, mesmo que tenham origem na devolução do montante acumulado pela Assembleia Legislativa (Alego). Consultados pela reportagem, integrantes do Executivo apontam que as verbas não utilizadas pelo Legislativo devem retornar para a conta centralizadora do estado, que mantém a autoridade constitucional para definir a sua destinação.\nA consideração de auxiliares de Ronaldo Caiado (UB) ocorre depois que o presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), anunciou, em entrevista ao POPULAR, a devolução de R$ 600 milhões ao governo com o objetivo de encaminhar a quantia para a realização de obras de infraestrutura. Segundo ele, a escolha sobre os novos investimentos, a serem iniciados no ano eleitoral, ocorreria em conjunto com o governador, o vice, Daniel Vilela (MDB), que assumirá o governo em abril de 2026, e os deputados estaduais.