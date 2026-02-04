O governo de Goiás reteve o repasse de R$ 46,4 milhões de duodécimos ao Poder Legislativo e aos órgãos autônomos do Estado no mês passado, em decisão para botar freio à prática de não devolução de sobras de anos anteriores. Com a suspensão da verba, os órgãos são forçados a aplicar o dinheiro não utilizado de 2023 a 2025 para pagamento mensal de custeio e investimentos.\nO bloqueio das transferências pegou de surpresa chefes dos órgãos e foi um dos principais temas da reunião convocada pelo governador Ronaldo Caiado (PSD) na última segunda-feira (2), quando também foi discutida a definição do teto de gastos, conforme revelou o POPULAR na mesma data.\nPelas contas do governo estadual, os órgãos deixaram de devolver R$ 735 milhões das sobras (veja quadro), enquanto têm ao total orçamento de R$ 556 milhões dos duodécimos este ano. A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) foi quem mais acumulou “poupança” com superávit de 2023 a 2025 não devolvido ao Executivo - R$ 473,9 milhões.