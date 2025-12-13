Depois do afastamento no início do ano, a cúpula do governo estadual passou a nutrir otimismo em relação à possibilidade de aliança com o PL para a disputa da eleição estadual de 2026, com apoio ao pleito do vice-governador Daniel Vilela (MDB). O novo movimento de aproximação passa pelo contato direto entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Gustavo Gayer (PL), e ocorre ao mesmo tempo em que o senador Wilder Morais (PL) inicia as primeiras ações da pré-candidatura ao governo pelo interior.\nA avaliação no Palácio das Esmeraldas é de que as conversas com o deputado têm encontrado avanço e aliados do governador relatam que o parlamentar tem, mais que defendido a composição, demonstrado “empenho” para a definição.\nAlém disso, há avaliação no PL de que o projeto prioritário de eleger ao menos um senador no estado pode ser frustrado em caso de lançamento de chapa na oposição, por conta da possível baixa escolha de Gayer para o segundo voto. A leitura é de que, em projeto isolado, o PL poderia ser derrotado por um nome governista que entre na disputa ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado (UB), que dividiria com o deputado a escolha de primeiro voto dos eleitores conservadores no estado.