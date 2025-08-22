Pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta sexta-feira (22), mostra que o governo de Ronaldo Caiado (UB) em Goiás tem 88% de aprovação. Caiado mantém o mesmo patamar das rodadas anteriores, realizadas em abril e dezembro de 2024 e em fevereiro de 2025, quando a aprovação oscilou entre 88% e 86%, dentro da margem de erro de 3 pontos porcentuais.\nO levantamento mostra que 9% dos entrevistados desaprovam a gestão, mesmo porcentual registrado em fevereiro. Outros 3% não souberam ou não responderam.\nDe acordo com a pesquisa, o governo Caiado é positivo para 70%, regular para 22%, negativo para 5% e 3% não souberam ou não responderam.\nA avaliação positiva teve leve queda se comparado com a rodada anterior, quando o porcentual era de 74%. Em fevereiro, 17% afirmaram que a administração era regular. Outros 4% avaliaram a gestão como negativa e 5% não souberam ou não responderam.