A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) rescindiu o contrato de parceria com a Paladium Corp Desenvolvimento de Tecnologia para ampliação do programa Muralha Paulista, em meio a apuração por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). O modelo de parceria feito em São Paulo, com dispensas de licitação, é o mesmo adotado em Goiás, também com a Paladium, para expansão do programa IA Contra o Crime, como mostrou o POPULAR na última sexta-feira (12).\nA estatal goiana Goiás Tecnologia (GOtech), que fechou parceria com a Paladium no mês passado, afirmou que não há nenhuma mudança nos planos sobre o ajuste feito por aqui. Em Goiás, Ministério Público (MP-GO) e Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) também apuram denúncias sobre o modelo de contratação\nNo início deste mês, o TCE-SP pediu esclarecimentos à gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a parceria com a Paladium, rebatizada recentemente de Pax. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo contratou a Prodesp, sem licitação, para tocar o programa no valor de R$ 475 milhões, e a estatal, por sua vez, contratou diretamente a Paladium.