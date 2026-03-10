Representantes do setor produtivo e do governo de Goiás afirmam que o serviço de energia elétrica registrou avanço nos últimos anos de forma geral, mas ainda há espaço para melhorar. A leitura é que o problema tem relação tanto com a transmissão de energia, que demanda leilões realizados pelo governo federal, quanto com a distribuição, de responsabilidade da Equatorial Goiás.\nDados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostram que, em média, os consumidores do estado ficaram 12,66 horas no escuro em 2025. A frequência das quedas foi de 5,87 vezes. Secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima afirmou que a melhora é expressiva, mas também é necessário analisar o serviço no estado por conjuntos (regiões).\n“O mais relevante agora é o que chamamos de análise de exceções. É olhar aquilo que está fora da meta, sem estar muito preocupado só com média, e ver se aquilo que está fora está muito fora, e ver de que forma podemos minimizar esses problemas”, disse o secretário.