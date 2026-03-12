A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) iniciou nesta quarta-feira (11) a tramitação de dois projetos, encaminhados pelo governo estadual, que definem o reajuste de 5,4% do piso salarial dos professores e o pagamento de data-base, pelo índice inflacionário de 4,26%, a todos os servidores estaduais, civis e militares. As matérias foram apreciadas pela Comissão Mista da Casa, mas apenas a reposição ao magistério foi aprovada, enquanto a data base teve análise suspensa por pedido de vistas.Com o objetivo de manter a votação dos dois projetos em conjunto, o líder do governo, Talles Barreto (UB), orientou para que a retomada da tramitação ocorra na próxima terça-feira (17), já que a Alego não tem trabalhos ordinários nesta quinta, devido às agendas do 1º Congresso Brasileiro de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, realizado pelo Legislativo. A revisão geral anual de todo o funcionalismo público estadual tem impacto financeiro estimado em R$ 356,8 milhões ainda em 2026, com vigência a partir de maio. Para os anos de 2027 e 2028, o custo anual será de R$ 535,2 milhões. Já a revisão da Educação inclui também a aplicação do mesmo índice de 5,4%, definido para o piso do magistério, para os professores temporários com contratos em regime de 40 horas. O projeto abrange a reposição 51.363 professores, entre ativos, inativos e temporáriosDe acordo com o cálculo da Gerência de Estudos e Impactos de Pessoal, da Secretaria de Administração (SEAD), o impacto financeiro total será de R$ 256,7 milhões para o exercício deste ano e de R$ 266,4 para cada um dos dois próximos anos. As medidas foram anunciadas ainda no fim de fevereiro, com a confirmação do governador, Ronaldo Caiado (PSD) de que o reajuste do piso dos professores ocorreria de maneira retroativa a janeiro deste ano. “Durante todo governo sempre garanti o pagamento do piso nacional do magistério para os professores da rede estadual. Esse ano não seria diferente”, afirmou Caiado. Já os professores contratados terão o reajuste aplicado após a aprovação da data-base.O projeto de lei referente à Educação define que o piso na rede estadual passará a ficar acima do piso nacional do magistério. “Eu e a minha secretária de Educação, professora Fátima Gavioli, sempre mantivemos nossos compromissos, inclusive, mantendo os salários, férias, décimo terceiro e bônus, pagos, rigorosamente em dia”, ressaltou o governador. Apesar de anunciar apoio à matéria, a deputada de oposição e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego), Bia de Lima (PT), apresentou questionamentos sobre o tratamento diferenciado dado pela matéria para professores efetivos e contratados.“Só tem um ponto para alertar os deputados do governo. Não entendi porque a matéria faz uma distinção entre os professores efetivos e os de contratos temporários. Os temporários vão receber o reajuste do piso, não a partir de janeiro como determina a lei federal, mas a partir de maio. Isso é uma injustiça, um equívoco e um desrespeito à lei federal, que não faz distinção”, apontou.A deputada chegou a solicitar interlocução do líder do governo para que a “correção” fosse realizada no projeto, mas não teve qualquer resposta de Talles Barreto. Na sequência, o texto foi aprovado, como enviado, pela Comissão Mista.PendênciasA apresentação da data-base referente à reposição inflacionária de 2025 suscita questionamentos de servidores estaduais sobre a dívida acumulada ainda nos três primeiros anos da gestão de Caiado. Em meio às dificuldades financeiras encontradas no começo do mandato e os anos seguintes de pandemia de covid-19, a administração não realizou a revisão geral em 2019, 2020 e 2021.“A primeira bronca geral de todas as categorias é que, mais uma vez, assim como ocorreu no ano passado, o governo não chama as entidades representativas para dialogar sobre o assunto. O segundo ponto é que a data base deste ano de 4,26, referente ao IPCA do ano passado, está ok, mas nós estamos há anos cobrando o que ficou para trás, ou seja, a data base que está atrasada”, avaliou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Goiás (Sindipúblico), Nylo Sérgio, ao POPULAR.De acordo com o dirigente, o total em falta na remuneração de todos os servidores acumula 18,81%, com a inclusão do reajuste para este ano. A expectativa das categorias é que o governo abra negociação sobre os índices de 3,43% (2019), 4,48% (2020) e 5,45% (2021). “Esses três anos representam 13,95%. Ou seja, não teria de dar apenas 4,26% agora para encerrar o governo de Ronaldo Caiado zerado com o servidor. O governador está saindo, porque vai entregar a gestão agora no fim do mês, devendo 13,95%, que são referentes aos três primeiros anos”, afirma.O sindicalista ainda aponta que as negociações com a gestão estadual ao longo dos últimos anos não encontraram avanços, nas conversas lideradas pelo secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima. “Tem muito tempo que cobramos e isso nunca foi sequer discutido. Nós sempre cobramos, principalmente com o secretário Adriano, que foi o secretário escolhido para negociar, mas não tivemos nada. Então, é uma dívida que tem um cunho moral com os servidores”, critica Nylo Sérgio. Procurado pela reportagem, o secretário-geral não respondeu até o fechamento desta edição.“Nós trabalhamos todos os anos. Trabalhamos em 2019 até com atraso de salário. Trabalhamos em 2020 e 2021 com a pandemia, quando todos sabem que a inflação foi muito mais alta, na prática. Na comparação com os dados nacionais, a inflação do estado de Goiás e, principalmente, da capital é bem maior. Isso não tem sido contemplado e os servidores estão com defasagem salarial”, completa.