O governo de Goiás enviou à Assembleia Legislativa (Alego) uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que estabelece novos limites para o crescimento das despesas primárias, com parâmetros relacionados à situação fiscal e macroeconômica, seguindo a lei federal que instituiu o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O governo formalizou o pedido de adesão ao Propag em junho e, segundo a justificativa da PEC, há previsão de ingresso ainda em novembro de 2025.\nA Secretaria de Estado da Economia afirmou, em nota, que a PEC tem caráter técnico, para substituir, de forma coordenada, o teto de gastos vinculado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) pelo limite do Propag, com vigência a partir de 2026. A pasta informou também que a adesão em novembro se trata de uma expectativa e destacou que o prazo final previsto na legislação é 31 de dezembro de 2025.