O Governo de Goiás estabeleceu metas para recuperar áreas de pastagens degradadas e diminuir a emissão de gases de efeito estufa na agropecuária até 2030. Esses gases retêm calor na atmosfera e contribuem para o aquecimento global. As metas fazem parte do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (ABC+GO), publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (28).\nDe acordo com a portaria instituída pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o plano tem como objetivo incentivar práticas de produção mais sustentáveis, aumentar a eficiência da agropecuária e tornar os sistemas produtivos mais preparados para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.\nA iniciativa também prevê a redução das emissões de gases de efeito estufa e a conservação dos recursos naturais.