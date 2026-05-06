O governador Daniel Vilela (MDB) e o procurador-geral do Estado (PGE), Rafael Arruda, mantêm avaliações otimistas em relação ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (6), da ação que busca redistribuir os recursos dos royalties do petróleo. Os dois mantiveram reuniões com ministros da Corte ao longo das últimas duas semanas.\n“É difícil a gente querer antecipar o julgamento, ainda mais do Supremo, mas nós fizemos o nosso dever de casa. Estivemos com os ministros mostrando que, na verdade, esses royalties são de todos os brasileiros”, apontou Daniel. “A gente demonstrou com números e uma série de dados, o quanto o interior do Brasil está sendo prejudicado e como é reduzido o efeito desse recurso para esses estados tidos como produtores”, defendeu.\nO governo goiano, em acordo com outros 18 estados e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), busca redistribuição, em que novos porcentuais seriam aplicados de forma escalonada, entre 2026 e 2032. Daniel Vilela participou de audiências com os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Além dessas, Rafael Arruda também esteve nas agendas com Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Nesta terça-feira, a PGE enviou representante para encontro com Flávio Dino.