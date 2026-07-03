O governador Daniel Vilela (MDB) assinou decreto que concede a 663 pessoas a Medalha Ordem do Mérito Dom Pedro II, em homenagem a “relevantes serviços” prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMGO). A quantidade é bem superior à média de concessões dos últimos 12 anos, de 250 medalhas (veja quadro).\nConsiderando anos eleitorais, o máximo havia sido alcançado pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) em 2022, de 646. Em 2014 e 2018, período de gestões do PSDB, as concessões foram de 66 e a 121 pessoas, respectivamente.\nO novo decreto homenageia 515 autoridades militares e 148 civis. Em janeiro deste ano, o governo alterou as normas de concessão da medalha para permitir um maior número de civis. Antes, a entrega da honraria a autoridades de fora do Corpo de Bombeiros não poderia exceder 30% das homenagens à corporação. O novo regulamento não estabelece limite.