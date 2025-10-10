O governo de Goiás lançou, nesta quinta-feira (9), o programa Nascer em Goiás, com o objetivo de apoiar os municípios e fortalecer a rede de Saúde para diminuir as mortes maternas e infantis. No evento, realizado no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT), o secretário estadual de Saúde, Rasível dos Reis, explicou que mais de 90% das mortes maternas são evitáveis, por serem, em grande parte, resultado de problemas que podem ser revertidos. Rasível destacou a importância de o pré-natal ser bem realizado. “Se formos olhar o número de pré-natais realizados, batemos todas as metas, só que a qualidade do pré-natal precisa ser encarada”, disse o secretário. Em 2023, Goiás registrou 52,3 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. A meta é que, até 2030, o número caia para 30. Entre as medidas do programa estão o monitoramento de gestantes e de crianças de 0 a 2 anos por “madrinhas” via call center com o número 155, que está em funcionamento desde setembro. Além disso, 65 municípios com os maiores vazios assistenciais receberam a doação de veículos. Na assistência segura ao parto e nascimento, a ação determina implementar boas práticas obstétricas baseadas em evidências e garantir acesso a unidades de referência com equipe completa e capacitada. O programa ainda prevê atendimento da gestante em unidades de saúde compatíveis com o perfil clínico, protocolos assistenciais e políticas de atenção integral. (Karla Araújo)