Para o ex-ministro Aldo Rebelo, o governo Lula (PT) é “muito nocivo ao Brasil”, não tem outra agenda além do “aumento de impostos e o aumento de despesa” e derrotá-lo é tarefa “inadiável”. Recém-escolhido coordenador da campanha presidencial de Ronaldo Caiado (PSD), Rebelo acusa, em entrevista exclusiva ao POPULAR, a gestão petista de “parar” o País por meio da política ambiental e aponta interferência do Judiciário em projetos relevantes, como no caso da Ferrogrão.\nÉ em torno desse diagnóstico que Rebelo diz estar ajudando a construir a plataforma de Caiado, que terá plano de governo e campanha estruturada em quatro eixos: retomada do crescimento econômico, redução das desigualdades pela educação, combate à violência, e uma pauta de “redução da intolerância” nas redes sociais.\nO convite para coordenar a campanha veio diretamente do Caiado, do Kassab, ou de outra liderança do PSD?