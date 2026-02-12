O governo federal pagou, entre 1º de janeiro e 10 de fevereiro de 2026, R$ 45,9 milhões em emendas impositivas de parlamentares goianos no Congresso Nacional. O valor é de indicações feitas por deputados federais e senadores em anos anteriores (entre 2016 e 2025) e estavam inscritos em restos a pagar. Em todo o país, a União pagou R$ 1,7 bilhão, montante recorde para este período do ano.\nA liberação do recurso para as bases dos parlamentares no início do ano eleitoral é vista como um aceno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional, após um ano de 2025 com críticas quanto à execução das emendas impositivas. As reclamações partiram até mesmo da base governista.\nNo caso de Goiás, o maior valor liberado foi de R$ 12,9 milhões referente a emendas de bancada, que têm o destino definido em comum acordo entre os 17 deputados federais e os três senadores do estado. Neste recorte, as indicações são de 2022 a 2025.