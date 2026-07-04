Com o início das restrições da legislação eleitoral neste sábado (4), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acelerou o pagamento das emendas parlamentares de deputados federais e senadores, e priorizou os aliados do Palácio do Planalto.\nLevantamento do POPULAR com base em dados do painel Siga Brasil, do Senado Federal, mostra que, até 2 de julho, os integrantes da bancada goiana já receberam, juntos, R$ 522,9 milhões em repasses neste ano. Paralelamente, os recursos empenhados (quando é feita a reserva no Orçamento) somam R$ 674,2 milhões.\nOs governistas Adriana Accorsi (PT) e Jorge Kajuru (PSB) lideram o levantamento, com o maior volume de recursos executados entre os deputados e senadores, respectivamente. Eles negam favorecimento político por serem aliados do presidente da República.