O governo de Goiás manterá o bloqueio dos duodécimos deste mês do Poder Legislativo e da maioria dos órgãos autônomos, em valor de cerca de R$ 30 milhões. Desde janeiro, quando o Executivo iniciou a retenção dos pagamentos para compensar a não devolução das sobras de anos anteriores, houve acordo para a retomada da transferência mensal apenas ao Ministério Público de Goiás (MP-GO).\nO duodécimo é o repasse para pagamento de custeio e investimentos, feito em geral no dia 20. A Constituição Federal estabelece que, ao fim de cada ano, haja devolução do valor não gasto. Ao total, MP-GO, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) e Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO) acumularam R$ 735 milhões de sobras, segundo informações do governo.