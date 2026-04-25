Em meio a uma série de iniciativas para se destacar na área de segurança pública, o governador Daniel Vilela (MDB) anunciou na quinta-feira (23) projeto de lei que obriga agressores de mulheres a pagarem por tornozeleiras eletrônicas. Em vídeo nas redes sociais em que informa o envio da matéria à Assembleia Legislativa de Goiás, Daniel disse que “o metido a valentão vai ter de trabalhar para pagar essa conta”.\nDesde que assumiu o governo, em 31 de março, o emedebista, que é pré-candidato à reeleição, teve boa parte da agenda voltada à segurança: fez a primeira reunião após a posse com forças policiais; comandou evento de entrega de equipamentos e viaturas e lançamento de operação de combate à criminalidade no mês de abril; anunciou reforço do programa IA (inteligência artificial) contra o Crime; e prometeu melhorias em planos de carreira de servidores da área. As postagens nas redes sociais também tiveram o setor como prioritário, na tentativa de demonstrar que seguirá o estilo linha dura do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).