O governo de Goiás enfrenta dificuldades para concluir 15 obras realizadas por sete secretarias e órgãos estaduais, que somam R$ 49,2 milhões em investimentos. As paralisações decorrem de diferentes fatores, como necessidade de adequações técnicas, revisões de projetos, questões contratuais, processos administrativos e licenças, entre outras situações específicas a cada empreendimento. De acordo com o governo, todos os casos são acompanhados individualmente e contam com previsão de retomada.\nOs trabalhos interrompidos ficam em sete municípios diferentes, sendo que cinco obras estão localizadas em Goiânia. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) é responsável pelo maior número, com oito serviços em unidades educacionais, além da ampliação e reforma do Edifício do Centro de Mídias, na capital. Já a Universidade Estadual de Goiás (UEG) conta com duas obras paradas, enquanto a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Secretaria da Economia, Saneago e Secretaria de Saúde (SES) têm uma interrupção cada.