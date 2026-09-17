O governo Trump exigiu, durante as negociações do primeiro tarifaço de 50% contra o Brasil, que o país permitisse a participação de "dissidentes políticos" nas eleições presidenciais de 2026.\nA exigência consta de um documento enviado às autoridades brasileiras pela contraparte americana em outubro de 2025. A mensagem foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo, e a Folha de S.Paulo confirmou o conteúdo da comunicação.\nO Brasil se compromete a realizar eleições presidenciais livres e justas em 2026 e não deterá, prenderá nem limitará arbitrariamente, de qualquer outra forma, a participação de dissidentes políticos no processo eleitoral", diz a minuta proposta pela Casa Branca no formato de uma declaração conjunta, segundo o documento revelado pelo jornal.\nNo total, foram 21 exigências listadas pelo governo americano ao Brasil. Boa parte dos temas incluídos não tinha relação com aspectos comerciais, que deveria ser o tema do documento.