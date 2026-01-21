O governo de Goiás vai bancar eventos culturais com artistas goianos na Bahia, na etapa final de convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc-GO) em valor total de R$ 22,94 milhões, dos quais R$ 15 milhões são do caixa do Estado. A iniciativa inédita foi divulgada pela Secretaria Estadual da Retomada, responsável pela parceria, como relevante para “projetar Goiás como referência nacional para a cultura e o turismo”.\nO governador Ronaldo Caiado (UB) teve a Bahia como um dos principais destinos de sua pré-campanha à Presidência da República, inclusive com lançamento oficial da pré-candidatura em Salvador, em abril do ano passado. A agenda de eventos culturais naquele estado contemplará seis cidades, incluindo a capital e a cidade-natal da primeira-dama Gracinha Caiado (UB), pré-candidata ao Senado, Feira de Santana.